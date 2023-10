Condenado por abusar de una empleada de un supermercado en Palmanova

Un hombre, español de 54 años, ha aceptado este lunes 15 meses meses de prisión tras reconocer ante la jueza de Penal 6 que en junio de 2022 abusó sexualmente de una empleada en un supermercado de Calvià. Asimismo el varón, que ha entrado a través de videoconferencia desde la Península, tendrá que abonar una multa de 990 euros por agredir y resistirse a la detención por parte de dos agentes de la Policía Local de Calvià.

La abogada del encausado, Caterina Neus Molinas, ha pedido la suspensión de la pena privativa de libertad y la magistrada no se ha opuesto. No cumplirá la pena de cárcel siempre y cuando no delinca en los próximos tres años y abone la responsabilidad civil, que asciende a 872 euros, a la perjudicada.

El suceso tuvo lugar el 27 de junio del pasado año. El varón, que cuenta con múltiples antecedentes penales, acudió al establecimiento, situado en el Paseo de la Playa del núcleo calvianer. En un momento dado cuando la perjudicada se encontraba reponiendo una nevera se aproximó a ella por la espalda, le frotó el pene en las nalgas y le manoseó los pechos. La mujer se pudo zafar de él y este abandonó a toda prisa el supermercado mientras gritaba «cerda, puta, guarra». Pero volvería pronto. El resto de empleados que se encontraba en el establecimiento avisaron a la Policía Local de Calvià. Y mientras los agentes se encontraban recabando el testimonio de ellos, vieron como el sospechoso quería volver a entrar al súper. Cuando los funcionarios fueron a arrestarlo, el procesado empezó a propinarles empujones y patadas.

Dada la conformidad alcanzada antes de iniciarse la vista, la jueza ha dictado sentencia 'in voce' en el mismo acto.