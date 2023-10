Un hombre fue condenado ayer a dos años y medio de cárcel por intentar matar a un amigo de su novia atropellándole con una furgoneta en Son Banya. El agresor también embistió su vehículo contra el de su pareja y una amiga de esta. El acusado se declaró culpable en la Audiencia de Palma de delitos de intento de homicidio, lesiones y amenazas. El fiscal tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación del daño después de que consignara 3.040 euros para los tres perjudicados y de toxifrenia, ya que actuó por su adicción a la cocaína.



Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2022. El hombre se encontraba junto a su novia en el domicilio de los padres del acusado, en Llucmajor, e inició una discusión con la mujer. En el transcurso de la riña la agredió dándole puntapiés, tirándole del pelo y tirándole el mobiliario. El padre del procesado escuchó los gritos de la víctima y acudió para intentar que su hijo parara, pero el agresor le propinó un fuerte golpe en la cara.



Al día siguiente por la tarde, un hombre y una mujer, amigos de la pareja del enjuiciado, recibieron el aviso de la Policía Nacional de que no respondía a las llamadas y sospecharon que estaría en compañía del procesado y que el riesgo para ella había sido calificado como extremo. Los dos amigos se dirigieron en un Fiat Bravo a Son Banya porque pensaron que la víctima estaría con el acusado.



Al llegar identificaron su furgoneta, una Citroën Berlingo, y la amiga de la perjudicada consiguió que entrara en su coche a pesar de la negativa del investigado, que llevaba un palo de grandes dimensiones y empezó a insultar a su pareja: «Eres una puta y una guarra, como te vayas voy a ir a por ti», le dijo.



El hombre, al ver que estaba ya las dos en el interior del Fiat Bravo y el amigo de la víctima iba hacia el coche para irse los tres del lugar, se subió a su furgoneta y a alta velocidad intentó arrollar al hombre, que consiguió esquivar el vehículo refugiándose entre los coches. El acusado tras no conseguir su objetivo se dirigió con la Citroën Berlingo hacia el vehículo y lo embistió contra la parte frontal izquierda.

El amigo de la novia del encausado consiguió finalmente subir al coche con las dos mujeres para marcharse del lugar, pero el agresor les persiguió a gran velocidad para impactar frontalmente con el Fiat Bravo, pero la conductora reaccionó dando un volantazo y colisionó de forma lateral.



El tribunal de la Sección Segunda citó como testigo al amigo de la novia del acusado, que se encuentra preso por otra causa.



-¿Usted tiene miedo del enjuiciado?- preguntó la presidenta del tribunal.



-Ninguno, sé que es buena persona.



-Vale pues si es así no le impondremos ninguna orden de alejamiento.



La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso judicial una condena de 14 años para el acusado por delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas, lesiones y daños. El representante de Ministerio Público rebajó ayer su petición a dos años y medio tras llegar a un acuerdo con el abogado de la defensa, Daniel Castro.