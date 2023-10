Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación de un caso de bullying registrado a las puertas de un colegio de Alaró. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, 17 de octubre, en la vía pública en la confluencia de las calles plaza d'es Mercat y Sant Roc, apenas a unos metros de la entrada del centro. En las imágenes puede observarse a un alumnos como obliga a otro a besarle los pies y, acto seguido, le propina una patada en la cabeza mientras sus compañeros lo graban sin hacer nada. Es más, se ríen de la acción.

Víctima y agresor son alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, en Alaró, y visten con el uniforme del centro educativo. Por su parte, la Conselleria de Educación ha abierto un expediente por acoso a raíz de una agresión. Según ha confirmado el departamento que dirige Antoni Vera, Inspección Educativa ha puesto en marcha el protocolo previsto para casos de acoso en el ámbito escolar y por vulneración de los derechos y deberes de los alumnos contemplados en el decreto de normas de convivencia para los centros con financiación pública. Fuentes de Educación han precisado que esta regulación también abarca hechos ocurridos fuera de los centros pero que tienen influencia en la convivencia dentro de los colegios e institutos, que sería la circunstancia en este caso.

El Ayuntamiento de Alaró se ha puesto en contacto con la familia para ofrecer los servicios municipales, incluida la atención de un profesional de la psicología para la víctima. El alcalde, Llorenç Perelló, ha condenado «de forma enérgica esta agresión». «Este tipo de actos no caben dentro de una sociedad como la nuestra, y mucho menos en un municipio pequeño», ha señalado el alcalde, que ha asegurado que este tipo de incidentes no son comunes en el pueblo y ha deseado «que no se vuelva a repetir».