Un hombre ha aceptado un año de cárcel y una multa de 540 euros por amenazar a la testigo de un juicio en Palma. «Como sigas adelante con el tema de los juicios te mataré», manifestó delante de la mujer el acusado, que se declaró culpable ayer de un delito contra la administración de justicia.



Los hechos se remontan al 22 de marzo de 2022. La mujer estaba citada como testigo en el juzgado de lo Penal número 3 de Palma para un juicio contra el acusado por un delito de resistencia a la autoridad. La vista oral se suspendió y el hombre, de 33 años, la abordó en la parada de bus de Vía Alemania. Una vez allí, le manifestó que iba a ir a la plaza de España a coger el bus y que no se preocupara. «Allí nos vemos y te vas a enterar». La mujer se dio media vuelta y se dirigió hacia el juzgado, pero el procesado la persiguió y en el interior del edificio judicial le comentó: «Como sigas adelante con el tema de los juicios te mataré».



El personal de seguridad de los juzgados y varios agentes de la Policía Nacional lo retuvieron y el hombre, en tono intimidante y dirigiéndose a la mujer, dijo realizando aspavientos con los brazos: «Esta tía no sabe con quién se ha metido, tengo mucha familia en Son Banya y si me vuelve a denunciar voy a ir a por ella». El acusado, que fue defendido por el abogado Miguel Ángel Ordinas, no ingresará en prisión con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos dos años.