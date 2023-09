Para la defensa de Pau Rigo, ejercida por el abogado Fernando Mateas, la consecuencia de la falta de votos en el veredicto de culpabilidad no es la repetición del juicio sino la absolución. Dado que el jurado sin que considera que no está probado el homicidio directo y, en la única proposición que se da por buena faltan votos, estima que los nueve jurados no han dado por probado que el acusado cogiera un arma durante el robo y disparara a corta distancia a uno de los asaltantes que murió de una hemorragia por el disparo. La sentencia decidirá.