Condenado a diez años de cárcel por violar una decena de veces a una niña con la que convivía en Palma

Una niña de 12 años se encontraba con la cuidadora de su hermano pequeño viendo una película por la noche en su domicilio de Palma.

-Puso pause y me dijo que me quería contar algo. Me contó que estaba manteniendo relaciones con Kevin.

La cuidadora ha explicado este viernes en el juicio en la Audiencia de Palma que no se lo creyó y se lo contó a la madre de la niña. Kevin H., de 27 años, era un joven que vivía con su pareja en la misma casa que la menor entre julio y septiembre de 2022. La Policía Nacional detuvo al hombre a raíz de estos hechos e ingresó en prisión.

Kevin H., de nacionalidad paraguaya, solo ha contestado a las preguntas de su abogado y ha reconocido en el juicio que violó a la menor en al menos 10 ocasiones y que sabía que contaba con 12 años de edad. El joven, que ha consignado 3.500 euros antes de la vista oral, se ha declarado culpable de un delito continuado de abusos sexuales y ha aceptado una condena de 10 años de cárcel que podrá sustituir por la expulsión del país cuando cumpla tres años. El hombre deberá abonar 17.000 euros más.

El tribunal ha reproducido una entrevista de un psicólogo con la menor en la que relataba los episodios sufridos. A veces, cuando estaban sus abuelos en la vivienda, sucedían en el sofá cama del salón y en otras ocasiones se llevaban a cabo en el dormitorio. La niña explica que las agresiones sexuales tuvieron lugar «entre 10 y 15 veces» en el piso que compartían. La víctima contaba que algunas veces las relaciones fueron consentidas.

La madre de la perjudicada ha declarado que la niñera de su hijo le contó que tenía que vigilar más a su hija porque Kevin le había contado que se entendía con ella. La menor, según ha manifestado su madre, le contó a la cuidadora lo que estaba ocurriendo.