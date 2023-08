«Me gustaría conocer a quien me sacó del agua, sin su ayuda estaría muerto»

David Martínez Grimalt, un camionero profesional de 47 años, volvió a nacer hace ahora un mes. El pasado 9 de julio se lanzó desde el pantalán de Platja de Muro con tan mala fortuna que un golpe en el cuello contra el agua le dejó inmóvil. «Un desconocido me salvó la vida y me gustaría conocerlo. Sin él estaría muerto», recuerda desde el hospital. A día de hoy sigue ingresado en Son Espases y su evolución es positiva. Si nada se tuerce podrá recuperar en un futuro la vida que tenía.

De aquel domingo negro lo recuerda todo. Imposible olvidarlo. «Estaba en la arena y perdí de vista a mi mujer y a mi hijo. Me fui al pantalán y al llegar al final los vi dentro de agua. En ese momento pensé en lanzarme en vez de volver atrás e ir andando», rememora. Y tras el salto, casi la muerte. «Salté con la cabeza un poco torcida y al chocar contra el agua noté que no me podía mover. Estaba boca abajo e inmóvil y pasados unos segundos alguien me sacó. Ese hombre me salvó la vida», sostiene. Llegó a Son Llátzer con un golpe en la médula y sin saber cómo iba a evolucionar. Ahora, un mes después y ya en Son Espases, ya puede mover las piernas, las manos y los brazos. «En un mes el cambio ha sido grande», sostiene.

A pesar de su situación, postrado en una cama, destila optimismo por los cuatro costados. «La verdad es que me siento afortunado viendo la evolución que estoy teniendo. Y de cabeza puedo decir que estoy dispuesto a levantarme de aquí y recuperar mi vida. De aquí a un año me veo andando, con mi vida de antes». Ahora está a la espera de ser trasladado al Hospital Sant Joan de Déu para empezar con la rehabilitación. «Necesito trabajar mi cuerpo ya y el miedo que tengo es estar dos meses esperando a que me lleven allí», lamenta.

David, que conoce a la perfección la concurrida playa, también era consciente del cartel que prohíbe a la gente lanzarse del pantalán. «Sé que hay un cartel, pero, claro, no te imaginas que algo así te va a pasar», subraya. Tras lo ocurrido quiere mandar un mensaje a la gente que, conociendo el peligro, aún sigue tirándose al mar desde la plataforma. «Les quiero decir que aquello no es un juego, una simple mala caída te puede dejar paralítico. Parece un juego, pero no lo es».

Tres conocerse lo que le había ocurrido, David no ha parado de recibir el apoyo de su familia, que no se separa de él, amigos y compañeros de trabajo. «Una de las cosas que me emocionan es saber que mis jefes de mi empresa -Ferratransgut- se han preocupado muchísimo. Dicen -se ríe- que me van a comprar un camión nuevo para cuando vuelva». Cada día que pasa ve la vida con más optimismo. Sabe que tuvo mucha suerte aquel 9 de julio.