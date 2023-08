Investigan una brutal paliza a una conductora en una gasolinera de Calvià

La Guardia Civil de Calvià investiga la brutal agresión que recibió el pasado día 24 de julio una conductora en una gasolinera de sa Porrasa. La víctima recibió todo tipo de golpes a manos de una pareja con la que minutos antes había tenido una discusión de tráfico por la temeraria conducción de los sospechosos. La paliza quedó registrada por las cámaras de seguridad de la estación de servicio. Los agresores están identificados y se espera que puedan ser detenidos en las próximas horas.

El suceso, según fuentes próximas al caso, se produjo sobre las 22.30 horas. Ambos vehículos tomaron la salida de la MA-1 en dirección a Cami de sa Porrasa. La perjudicada, que iba camino a casa después de su jornada laboral, y los agresores, una pareja «con acento extranjero» a bordo de un Porsche blanco a los que no conocía absolutamente de nada, tuvieron sus más y sus manos en la carretera. Según la versión de la víctima, los sospechosos, que iban delante de ella, llevaron a cabo una conducción temeraria, dando frenazos y bandazos que ponían en peligro su integridad. Ante esto, la mujer optó por darle las largas y tocar el claxon.

Unos pocos metros después, el coche de los presuntos agresores se detuvo en una gasolinera cercana. Y tras ellos lo hizo la perjudicada que, además de querer repostar, les iba a reprender la acción que habían llevado a cabo. Al abrir la puerta para apearse de su vehículo, el hombre se la cerró de golpe y le dio un puñetazo en la boca. Le quitó las gafas y las tiró al suelo, rompiéndolas. Cuando la denunciante quiso coger el móvil, el varón empezó a golpearle con más intensidad, llegando a tirarla al suelo, para posteriormente agarrarle del cuello. Tras esto se sentó encima de ello, momento que aprovechó su acompañante para darle patadas y manotazos.

Al tiempo que la víctima estaba siendo golpeada, tanto el hombre como la mujer que le acompañaban no paraban de reírse y le decían frases en español, con claro acento extranjero, como «hoy va a ser tu último día, te voy a matar. No vas a salir de aquí, eres la hija de La Paca». La perjudicada declaró ante los agentes de la Benemérita que los agresores «disfrutaban» con lo que hacían. Les pidió en varias ocasiones que parasen, que no querían problemas y estos hacían caso omiso.

La mujer acabó en un centro médico con lesiones en todo el cuerpo y, sobre todo, con un ataque de ansiedad tras recibir una paliza a manos de dos personas que, según declaró ante la Guardia Civil, no conocía de nada. Una empleada de la gasolinera presenció la escena y, además, esta quedó grabada por las numerosas cámaras de seguridad que hay en la estación de servicio. Los investigadores confían en arrestar a los sospechosos en las próximas horas.