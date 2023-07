La Policía Local detiene a una mujer cuando iba en patinete con una oca viva

Una mujer de 48 años fue detenida después de que fuera interceptada en la barriada de es Molinar cuando se desplazaba en un patinete eléctrico portando en una bolsa una oca viva y desoyera la orden de alto de los agentes de la Policía Local. El caso arrancó hacia las 17:00 horas del pasado miércoles en la calle Llucmajor, por donde en esos momentos una patrulla de la Policía Local observó a una mujer subida en un patinete eléctrico que circulaba por la calzada en dirección a es Molinar.

Acto seguido los policía solicitaron a la mujer que se detuviera con la finalidad de formalizar una sanción administrativa por circular por una vía no autorizada. Sin embargo, la reacción de la mujer e patinete fue la de no atender esa orden y responder que «no me voy a parar». Por ello, los agentes interceptaron a la mujer, y al reiterar que debía parar, giró con su patinete para retomar dirección hacia el centro por la calle Llucmajor.

Cuando los policías pudieron interceptarla por segunda vez, observaron que transportaba una oca viva en una bolsa de plástico. La mujer comenzó a insultar a los policías, y mientras intentó huir, pero al no conseguirlo se abalanzó contra uno de los agentes, a quien clavó las uñas en un antebrazo y escupió. A otro policía le propinó una patada y también escupió en diversas ocasiones.

A tenor de lo sucedido, la Policía Local detuvo a la mujer, y puso a la oca en manos de personal del Centro de Bienestar Animal de Son Reus se hizo cargo de la oca. Uno de los agentes precisó asistencia facultativa por heridas de carácter leve.