Este periódico ha tenido acceso a la declaración ante la Guardia Civil del conductor detenido por el atropello mortal registrado frente al Palacio de Congresos en el que falleció una mujer alemana de 36 años. El arrestado explicó a los agentes que circulaba de forma correcta por la carretera, dirección a Palma, cuando de repente escuchó un golpe. En ese instante, «detuve el vehículo, me paré y no vi nada», aseguró. El joven sostuvo que en ese momento realizó una ilegalidad en la conducción porque realizó un giro cambiando de sentido para ver qué había sucedido. «Me volví a parar y no vimos absolutamente nada en la pista (calzada). Es más, pensábamos que habíamos golpeado a algún animal».