El conductor y el copiloto del último atropello mortal del Marítimo, ante el juez

El conductor que en la madrugada del pasado domingo atropelló mortalmente a una turista alemana de 36 años frente al Palacio de Congresos ha sido trasladado esta mañana hasta los juzgados de Vía Alemania para sentarse ante el juez acusado de un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro. A la misma hora ha llegado el otro detenido por este atropello, su copiloto, que está acusado de un delito de encubrimiento.

El trágico accidente tuvo lugar poco antes de las tres de la madrugada en la Ma-19, a unos setecientos metros del atropello mortal que tuvo lugar la semana pasada. Según los testigos, la víctima cruzaba el paso de peatones cuando un BMW deportivo la embistió. Aunque hizo algunos amagos de frenar tras el suceso, terminó dándose a la fuga. La mujer falleció a pesar de los intentos de reanimación.

El acompañante del conductor, a su llegada a Vía Alemania.

A media mañana de este lunes, en compañía de su abogado, Gonzalo Márquez, el conductor se entregó a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que llevan el caso. En un encuentro pactado, acudieron al parking de Son Llàtzer desde donde se desplazaron hasta una finca próxima donde se encontraba el vehículo accidentado. El conductor quedó detenido por un presunto delito de homicidio por imprudencia y otro de omisión del deber de socorro. Fue trasladado hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Palma donde prestó declaración. Durante la mañana de ayer la Benemérita también procedió a la detención de una segunda persona relacionado con este trágico suceso. Se trataba del acompañante del conductor que también se entregó.

Este periódico ha tenido acceso a esta declaración ante la Guardia Civil. El arrestado explicó a los agentes que circulaba de forma correcta por la carretera, dirección a Palma, cuando de repente escuchó un golpe. En ese instante, «detuve el vehículo, me paré y no vi nada», aseguró. El joven sostuvo que en ese momento realizó una ilegalidad en la conducción porque realizó un giro cambiando de sentido para ver qué había sucedido. «Me volví a parar y no vimos absolutamente nada en la pista (calzada). Es más, pensábamos que habíamos golpeado a algún animal».