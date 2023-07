Detenido un cocinero de un hotel de Calvià por acosar a una compañera de trabajo

La Guardia Civil de Calvià detuvo el pasado martes a un cocinero, español de 59 años de edad, de un hotel por un presunto delito de acoso que habría llevado a cabo durante meses hacia una compañera de trabajo. Se da la circunstancia de que el arrestado forma parte del sindicato del complejo. Tras prestar declaración ante la jueza de Instrucción número 10 de Palma, el sospechoso fue puesto en libertad con cargos. Se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación respecto a la denunciante, una mujer de 34 años.

Perjudicada e investigado, según fuentes judiciales, empezaron a trabajar juntos en 2019 en la cocina del complejo hotelero. Ella empezó como ayudante, pero dos años después fue ascendida de categoría. Este hecho, según las mismas fuentes, no pareció gustarle mucho al detenido, que desde ese momento cambió la actitud hacia ella. Tanto que en uno de los días libres del investigado este le esperó fuera del trabajo a la mujer para insultarla y recriminarle cuestiones que habían ocurrido días atrás durante la jornada laboral. Otro de los episodios que relató la denunciante ante la Guardia Civil, es que octubre de 2022, ya con la temporada finalizada, el detenido la llamó por teléfono para echarle en cara haber recibido unas gratificaciones económicas de la empresa, cosa que no era cierta, diciéndole que no se las merecía y que las había cobrado por «acostarse con varios de los jefes». Durante esa época, la víctima llegó a ver al varón por las inmediaciones de su casa. E incluso llegó a perseguirla con el coche. Hace unas semanas, la cocinera recibió una llamada de la empresa para incorporarse al trabajo, pero rechazó el puesto para no tener que coincidir con su compañero. Tras una reunión con los jefes del departamento le ofrecieron no tener ningún contacto con el sindicalista y cambió de opinión.

El director del hotel fue llamado a declarar en el cuartel de Son Bugadelles y relató a los agentes que el sospechoso ha tenido más de un problema con compañeros, «especialmente con los más jóvenes».

Con toda esta información, una patrulla de la Guardia Civil acudió al domicilio del cocinero y procedió a su arresto.