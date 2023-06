«Me llevan poniendo denuncias falsas mucho tiempo. Usted me querella y veremos qué pasa pero no haga ver al tribunal lo que no es. El informe es objetivo». La sesión subió de intensidad durante el interrogatorio de las defensas de Penalva y Subirán al comisario Márquez. El abogado del exjuex y el exfiscal, Javier Barinaga, reiteró preguntas sobre supuestas filtraciones a este diario y si se habían investigado o no. También deslizó dudas sobre en qué testimonios se había basado la investigación.

Noticias relacionadas El comisario que investigó a Penalva explica la detención del policía de los wasap: «Manejaba a los testigos» Uno de los datos que exhibió el letrado fueron unos correos electrónicos intercambiados entre los investigadores y dos abogados. «Es un acceso ilegal que se investiga en Instrucción», dijo Márquez. Estos correos fueron aportados además al TSJIB por un testigo protegido, Daniel Corral, el 29. «Tomamos declaración a las víctimas, no a investigados, a las víctimas». Barinaga también preguntó sobre una supuesta animadversión de Márquez a Subirán. El primero respondió que no le conocía antes de la investigación, pero que ahora mantiene una acusación en su contra por denuncia falsa. «Estoy harto de que estos señores a través de testigos falsos acusen a todo el mundo y nadie hace nada. Si quiere ver la animadversión que le tengo, no le he pedido prisión, sin embargo, el fiscal le ha pedido dos años. Solo quiero que esto pare, que se limpie el buen nombre de las instituciones y se deje de presentar denuncias falsas», dijo el comisario. Márquez tendrá que seguir declarando en la jornada de hoy.