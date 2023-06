Naim Alejandro Darrechi ya está en libertad. El influencer mallorquín volvió a ser detenido este pasado sábado después de agredir a algunos reporteros que le esperaban en el aeropuerto de Ciudad de México. El 'tiktoker' acudió al lugar con su hasta hace poco pareja, Yeri Mua, que tan solo unos días antes había denunciado a través de redes sociales haber sido maltratada por el propio Naim.

En las imágenes captadas por la prensa se puede ver como Darrechi, después de aclarar que no van a responder a ninguna pregunta y ante la insistencia de los reportes, empieza a escupir, agredir, insultar a los cámaras y periodistas. Tras pasar tres días en calabozos, el joven mallorquín publicado una serie de vídeos en su Instagram donde pide perdón por estos hechos: «Lo que si es verdad es que me quería disculpar por mi comportamiento con los reporteros el otro día, se podría haber solucionado de otra forma. Es verdad que esos reporteros son muy pesados y mi novia llegaba tarde al vuelo pero yo no tengo que actuar así. Me excedí».

El influencer Naim Darrechi escupe y agrede a unos periodistas en México. Posteriormente es detenido por la policía. pic.twitter.com/6TAi6Xq15j — Marc Mata (@marcmata13) June 25, 2023

En un vídeo compartido en sus redes sociales, el influencer también ha relatado como han sido estos tres días de arresto: «Acabo de salir de prisión, estuve tres días. Me desnudaron, me hicieron hacer sentadillas, cagábamos todos en el mismo sitio... un verdadero desmadre. Una experiencia inolvidable. Tengo la barba de no haberme afeitado en estos días y la ropa que es la misma. 48 horas las pasé metido con seis tíos metidos en la misma celda con un solo váter que no funcionaba. Se iba acumulando allí todo y comíamos oliendo pis y caca».