Yeri Mua denuncia en redes sociales a Naim Darrechi: «Presentaré fotos que demuestran el maltrato ante un juez»

La influencer Yeri Mua, expareja de Naim Darrechi, ha recurrido a sus redes sociales para denunciar los «malos tratos» que ha sufrido por parte del tiktoker. El mallorquín fue el encargado de anunciar este viernes a través de un vídeo que estaban esperando un hijo pero que habían decidido romper la relación tras semanas complicadas: «Solo quería informar de que Yeri y yo hemos terminado, realmente se debió acabar hace mucho tiempo porque los dos teníamos comportamientos muy tóxicos y agresivos».

Tras estas palabras, la joven quiso responder de forma clara y comunicó que había decidido abortar: «No me pueden obligar a tener un hijo con un hombre que me violentó, no merece tener un padre así. Presentaré fotos y vídeos que demuestran el maltrato ante un juez». Tras las críticas recibidas por estas palabras, este lunes ha rectificado y ha indicado que seguirá con el embarazo, pero que prefiere vivir este momento en la intimidad: «Me es imposible no sentirme molesta y sentir impotencia con todo esto, le pedí privacidad al respecto y decidió compartirlo en redes para presionarme a no abortar».

A pesar de todo, ha confirmado que su bebé se encuentra en perfecto estado: «Voy a hacer sola esto, voy a ser mamá soltera, voy a lidiar con esto sola». Yeri, además, ha confirmado que va a emprender acciones legales contra su ex: «En cuanto llegue a México, interpondré una denuncia y presentaré los videos y fotos que demuestran el maltrato ante un juez. Que sea él quien determine las acciones a tomar». El pasado mes de abril el polémico influencer fue detenido en México, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, por desorden público.

El propio Darrechi explicó lo ocurrido en un vídeo en el que también aparecía su entonces pareja. «Naim es abiertamente fumador de marihuana. Estábamos en una plaza y con su amigo Diego dijeron que ahora venían que iban a fumar un porrito. Se fueron a una esquina a fumar y se paró una patrulla allí», explicó Yeri. Aunque este no fue el motivo del arresto: «Yo me hice un poco el chulito... creía que me sabía las leyes y le dije que yo podía tener cinco gramos de cannabis. Es así. Lo que no sabía es que no lo podía consumir en vía pública como hice». Y es que la detención no se debió al consumo de marihuana en vía pública, sino a una alteración de orden público.