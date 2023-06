La dirección del colegio Madre Alberta de Palma, a través de un comunicado emitido este domingo a los medios de comunicación, ha hecho público que fue uno de sus profesores quien detectó el hakeo de sus ordenadores y dio la voz de alarma. Los avisos de Google recibidos en el perfil de uno de sus docentes inició una auditoría informática en la que se detectó que había accesos no autorizados en diferentes cuentas. Nada más tener constancia de ello, la dirección del centro puso los hechos en comunicación de la Policía Nacional y Agencia de Protección de Datos. Le ofrecemos el comunicado íntegro emitido por el colegio:

«Tal y como ha salido publicado en diferentes medios de comunicación, el Colegio Madre Alberta ha sufrido el hackeo de algunas cuentas del profesorado, por lo que queremos aclarar lo sucedido. A raíz de los avisos de Google recibidos en el perfil de un profesor, el centro inició una auditoría informática por la que detectó que había accesos no autorizados a diversas cuentas. Preocupados por la protección de datos, se procedió a poner una denuncia ante la Policía Nacional y en la Agencia Estatal de Protección de Datos, quienes iniciaron una investigación con todos los resultados de la auditoría realizada. La Policía sigue con sus investigaciones y comunica al centro que se ha procedido a la detención de dos estudiantes por delitos tecnológicos, no por copiar en los exámenes. Tras las primeras evidencias de accesos no autorizados, el Centro ha cambiado el modo de autenticación del profesorado y contará con una consultoría externa en ciberseguridad. Respecto al alumnado, se continuará insistiendo en su formación en valores y en el buen uso de las herramientas digitales.

El Colegio Madre Alberta reitera su preocupación por la Protección de Datos de toda la Comunidad Educativa y destaca su empeño en la educación en valores de su alumnado para que sean personas honestas e íntegras al servicio de la sociedad».



Por otra parte, la detención de dos estudiantes de 17 años por piratear el sistema informático del colegio Madre Alberta de Palma, cuyo caso fue adelantado en exclusiva por la web de Ultima Hora, no ha supuesto el fin de la investigación. Ahora, se está tratando de aclarar cuántos alumnos se beneficiaron del pirateo para ver los exámenes y obtuvieron altas notas gracias a este espionaje informático. De hecho, la primera profesora que fue víctima de los 'hackers' -luego otros maestros fueron espiados igualmente- detectó el fraude porque gran parte de su alumnado obtuvo unas calificaciones inusitadamente elevadas. Los chicos y chicas se compincharon y dieron una excusa: que habían copiado y ese era el motivo de las buenas notas generales.