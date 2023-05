Detenido un ladrón tras ser sorprendido 'in fraganti' robando en un chalet de Son Rapinya

La Policía Nacional detuvo la tarde del lunes a un hombre, rumano de 35 años años de edad, tras sorprenderlo 'in fraganti' robando en un chalet de Son Rapinya, en Palma. Fue el propietario del inmueble el que dio la voz de alarma tras recibir un aviso en el móvil del sistema de seguridad unos 15 minutos después de haber salido de casa.

El suceso, según fuentes judiciales, tuvo lugar pasadas las 19.30 horas en la calle Antoni Villalonga esquina con Camí de La Vileta. El 091 recibió el aviso del dueño del chalet de que un ladrón había accedido a su casa, ya que lo estaba viendo a través de su teléfono móvil. Había sufrido varios robos en el último mes y decidió instalar hacía pocos días cámaras de vigilancia.

Rápidamente acudieron al lugar varias patrullas de la Policía Nacional que se encontraban no muy lejos de allí. Al acceder a la vivienda los agentes no lo veían, pero sabían que no había salido de allí. Al llegar a la terraza lo encontraron allí agazapado. En el bolsillo del pantalón le encontraron varios anillos de gran valor y en la mochila que portaba había varias herramientas y más joyas.