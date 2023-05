Agentes de la Policía Local han incautado durante este fin de semana más de 1.000 latas de cerveza de venta ambulante ilegal en la zona de Playa de Palma. Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, la Policía Local ha desarrollado este fin de semana pasado diferentes operativos poniendo el foco en los servicios incidentales, los actos programados y las conductas incívicas.

Entre otras actuaciones, han destacado las relacionadas con la seguridad viaria, el control de botellones y de venta ambulante de alcohol en Playa de Palma.

Así, en Playa de Palma, se han intervenido 1.015 latas de cerveza, seis botellas de cerveza con tequila y 106 botellas de agua, en el marco de los servicios relacionados con la venta ambulante de alcohol en la zona.

También, este fin de semana, además de múltiples actuaciones para velar por la seguridad viaria, se ha llevado a cabo un control nocturno en el Paseo Mallorca, en el que se han practicado un total de 27 pruebas de alcoholemia, de las que 24 han sido negativas y tres positivas.

Así mismo, con motivo del control nocturno realizado este fin de semana en el Paseo Mallorca, se han levantado un total de 27 actas de denuncia, de las que ocho han sido por ITV caducada; 11 por no llevar cinturón de seguridad, una por circular con un vehículo utilizando el teléfono móvil, otra por conducir un vehículo con carnet de conducir suspendido temporalmente, una por circular con permiso extranjero no válido en España, otra por circular en motocicleta con tasa de alcohol 0,30 miligramos por litro de sangre (mg/l), una por circular con un vehículo con tasa de alcohol 0,45 mg/l, otra por circular con vehículo con drogas en el organismo (test positivo), una a una persona detenida por conducir con tasa de alcohol 0,89 mg/l y no ser residente y otra por circular con vehículo sin seguro obligatorio.

Además, los policías locales han redactado un informe penal por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (tasa 0,89 mg/l) y han retirado tres vehículos -dos por conducción de vehículo con tasa de alcohol superior a la permitida y uno por circulación con vehículo sin seguro-.

Por otro lado, este fin de semana se han realizado varios controles antibotellón. Así, en la plaza Columnas, se han levantado cuatro actas por botellón y se ha detenido a una persona por violencia de género. Y, en el polígono de Son Castelló, se han incoado un total de 62 actas de denuncia, de las que 58 han sido por botellón, dos por orinar en vía pública, una por tenencia de estupefacientes y otra por falta de respeto.

En el barrio de La Soledad se ha realizado así mismo un control de seguridad ciudadana y de documentación de vehículos. En total, se han controlado 45 vehículos y levantado un total de 25 actas de denuncia, de las que 11 han sido por ITV, dos por seguro obligatorio, una por no obedecer órdenes de los agentes, otra por circular con bebé en los brazos en el asiento delantero vehículo, tres por no llevar el cinturón, una por hacer ruido con música del vehículo, cinco por tenencia de drogas y otra por llevar objetos para acciones ilegales.

Además, se ha intervenido el permiso de taxista caducado a una persona que lo mostraba para intentar hacer ver que tenía el permiso en vigor cuando había perdido todos los puntos. Y, a un conductor que ha mostrado el permiso de conducir de Brasil. Para concluir, se han desarrollado diferentes servicios en toda Palma por apropiación indebida, violencia de género o delitos de lesiones, además del seguimiento de la huelga de socorristas, que ha sido desconvocada finalmente.