La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha volcado durante una semana en la búsqueda de una mujer de Palmanova que desapareció de forma misteriosa y que finalmente ha sido localizada durmiendo dentro de un coche en el descampado de un párking de ese núcleo turístico.

Todas las alarmas se dispararon el pasado día 28, cuando los agentes fueron informados de la «inquietante» desaparición de una señora de nacionalidad española. El jefe de la mujer contó que desde el día 17 no iba a trabajar, por lo que los funcionarios rápidamente contactaron con su marido, pero el hombre aseguró que no sabía qué podía haber pasado y el caso adquirió otras dimensiones, aún más angustiosas, ya que él no había denunciado su desaparición.

La Policía Judicial, con total discreción y sin que el caso trascendiera a la prensa, para no añadir más presión, realizaron todo tipo de diligencias en el entorno más inmediato de la víctima y comunicaron los avances en el juzgado de guardia de Palma, que autorizó una serie de medidas para descartar que la mujer estuviera secuestrada o hubiera sido atacada por alguien muy próximo.

«El caso de Malén está muy presente siempre, así que se dispararon todas las alarmas», indicó una fuente policial, refiriéndose a la desaparición de la adolescente en Son Ferrer en diciembre de 2013, y que todavía no ha podido ser resuelta pese a haberse organizado el mayor dispositivo de búsqueda que se recuerda en Mallorca.

En el actual caso de Palmanova, cada día que pasaba se iba complicando el asunto y los agentes llegaron a tener un sospechoso, que fue sometido a una discreta vigilancia. La pista definitiva llegó hace unos días, cuando una cámara de seguridad de la zona recogió el momento en el que la mujer circulaba por aquel tramo. También se intervinieron sus cuentas bancarias y se descubrió que había movimientos diarios.

Finalmente, esta semana la Policía Judicial la encontró durmiendo en un coche en el descampado de un aparcamiento en Palmanova, no muy lejos de su casa. Estaba desorientada y en un estado higiénico lamentable, pero no se hallaron indicios de que hubiera sido secuestrada. Tras ser examinada por unos médicos, se decidió ingresarla en un centro hospitalario.