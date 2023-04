–Hola mamá mi teléfono se me cayó en el WC y ahora no funciona más. Este es mi nuevo número [emoticono de un beso con un corazón]

–Se me cayó del bolsillo

–Una rabia

–Ya lo puse en arroz

–Tengo un problema

–Tengo que hacer un pago pero no puedo iniciar sesión de mi cuenta bancaria online

–Puedes hacer el pago y te lo devuelvo esta semana

–Sí claro

Una mujer de 71 años, vecina de Lloret de Vistalegre, recibió un mensaje de WhatsApp el pasado 28 de marzo sobre las 14.30 horas. Una persona se hizo pasar por su hija y le pidió que le hiciera varias transferencias inmediatas por un importe total de 3.289, 79 euros. La mujer accedió. Marina, nombre ficticio de la hija de la víctima, explica que desconoce cómo consiguieron el número de su madre. «Creo que hacen envíos masivos y a ver quién pica», cuenta. «Ella sabía que yo estaba de evento y además nos habíamos visto el domingo, pero le pilló fuera de juego».

La mujer se dio cuenta de que todo era una estafa cuando su banco le impidió realizar una quinta transferencia y denunció los hechos ante la Guardia Civil aportando la conversación de WhatsApp y los diferentes extractos bancarios de las transferencias. «Mi madre no me llamó porque entendió que yo estaba como avergonzada porque pensaba que debía dinero a alguien y que necesitaba urgentemente hacer ese abono», explica su hija Marina. «Mi madre se hizo la idea de que yo no quería hablar del tema y esa fue la razón por la que no me llamó».

Fue todo muy inmediato. El estafador, al ver que la mujer iba realizando los pagos, siguieron insistiendo. El banco envió un mensaje a la víctima en el momento en el que intentó llevar a cabo una quinta transferencia. «Detectó que había una actividad extraña y no le permitió continuar haciendo transferencias. Es ahí cuando ella cae en el proceso y me llama por la noche: ‘Me acabo de dar cuenta de que me han estafado’».

La hija de la perjudicada relata que su madre llamó al teléfono en cuestión y no le respondieron. La mujer entendió que era algo importante, urgente, y que las transferencias las tenía que realizar de forma inmediata.