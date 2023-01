El joven que aparece en el videoclip del cantante Miquel Roldán lo denunció por acoso a finales de 2021. El juzgado de Instrucción número 11 de Palma impuso al músico una prohibición de comunicación y una orden de alejamiento de 300 metros sobre el entonces menor. La medida todavía sigue en vigor. La madre del chico acudió a la Guardia Civil, la pasada Nochebuena, para denunciar que su hijo aparecía en el videoclip de la canción 'Aún me acuerdo de ti' en la que el cantante y profesor de educación primaria se lanza a las vías del tren en la parada de Son Fuster.



En el videoclip también aparece una conversación de WhatsApp entre el cantante y el hijo de la denunciante, fotos de los dos juntos, así como imágenes grabadas en el domicilio de los abuelos paternos del joven. El músico publicó el videoclip en su perfil de Facebook el 24 de diciembre y se fue a una casa de campo de Manacor tras dejar una carta. La madre del cantante pidió ayuda para localizarlo explicando que había dejado una misiva de despedida y la asociación SOS Desaparecidos difundió carteles de forma urgente con su imagen.



Miquel Roldán, cuatro días después, apareció y el pasado 4 de enero explicó su marcha voluntaria. «Después de todo lo que ha pasado, puede sonar frívolo, pero en mi cabeza se parecía más a un juego de detectives que a una situación angustiosa. Se trataba de generar confusión, de generar esa duda. No sufrimiento. Obviamente, me equivoqué».