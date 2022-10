«En ese momento solo pude suplicarle por mi vida, pedirle que no me matara»

La Audiencia Provincial de Palma se ha acogido este jueves a la primera sesión del juicio contra un hombre, de nacionalidad colombiana, acusado de intentar matar a puñaladas a su compañero de piso en una vivienda tutelada de la capital balear en marzo de 2021. El procesado, para el que la Fiscalía pide 10 años de prisión, ha negado que tuviera la idea de acabar con la vida de la víctima y que este también le atacó con un arma blanca. «Si lo hubiera querido matarle, lo hubiera hecho. Yo solo quería que él desistiera», ha explicado al tribunal. La víctima, que ha resultado herido crítico y estuvo ocho días ingresado en el hospital, ha rememorado la escena que casi le provoca la muerte. «Cuando lo vi con el cuchillo en la mano, solo pude suplicarle por mi vida, pedirle que no me matara», ha recalcado.

Los hechos ahora juzgados tuvieron lugar sobre las 10.00 horas del 3 de marzo del pasado año. Acusado y perjudicado compartían, junto a una chica, una vivienda de acogida en Palma de una fundación. Esa mañana cuando ambos se encontraban en la cocina del piso se inició una discusión que acabó con uno de ellos con heridas graves en la espalda y el cuello. La mala relación personal se remontaba a siete u ocho meses atrás. Hasta el punto que no se dirigían la palabra. El imputado, que se encuentra en prisión desde el día de los hechos, ha descrito la escena como «un combate de cuchillos». «Se lo clavé por una reacción, fue defensa personal y esto es un derecho y no un delito», ha zanjado el enjuiciado, de 37 años de edad.

El perjudicado ha negado que él tuviera ningún arma blanca en la mano y que fue un ataque por la espalda. «Estaba de rodillas sacando la ropa de la lavadora y de repente me clavó el cuchillo. Me defendí como pudo quitándoselo de la mano y poco después me hirió con él en el cuello». Instantes más tarde y aprovechando un despiste pudo abandonar el piso y acabó, ensangrentado en un supermercado cercano. El imputado en una comisaría denunciando a la víctima por agresión. Y acabó arrestado allí mismo.