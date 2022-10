Un joven ha sido condenado a medio año de cárcel por amenazar de muerte a su hermano en Palma. El acusado, venezolano de 24 años, le dijo a su hermano que le iba a matar y que acudiría con cuatro amigos gitanos y le rajaría el cuello. La fiscal reclamaba una condena de un año de cárcel para el hombre por un delito de amenazas, pero este jueves ha rebajado su petición a seis meses tras llegar a un acuerdo con el abogado de la defensa, Xavi Torres Quetglas. La titular del juzgado de lo Penal número 6 de la ciudad ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de alteración por consumo de drogas y la agravante de parentesco.

Los hechos enjuiciados se remontan al 5 de julio de 2020. El joven estaba molesto porque consideraba que su hermano no le había pagado lo que le correspondía por un trabajo y se presentó en las inmediaciones de su domicilio en la calle Reyes Católicos. Desde la vía pública profirió expresiones amenazantes como «te voy a matar si no me das mi dinero». Días después regresó a la vivienda y volvió a amenazar de muerte a su hermano, que residía con su mujer, su hija y su padre.

El 8 de julio, sobre las 6.00 horas, el joven acudió de nuevo a casa del perjudicado y desde la calle le gritó que le iba a matar y que se presentaría con cuatro amigos y le rajaría el cuello. La víctima decidió avisar a la Policía Nacional y el acusado fue detenido.