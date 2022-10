Un testigo del 'caso Cursach' asegura que en su declaración se anotaron nombres de policías que él desconocía

El primer testigo del 'caso Cursach' ha asegurado este lunes que alguien anotó datos en su declaración durante la instrucción que él desconocía. Este ex trabajador de Megapark solo ha podido identificar a dos agentes de la policía local entre los acusados en el juicio. Sin embargo, en el acta de su declaración bajo secreto sumarial aparecen otros agentes y datos como sus nombres y apellidos completos que el testigo ahora dice que desconocía. Las defensas han intentado que responda cómo apareció esa información y quién la había apuntado.

A pesar de ser incluso reconvenido por el tribunal se ha quedado en «lo apuntaron» pero dice no recordar quién. El tribunal ha retirado la protección de este testigo al inicio de la sesión. El fiscal, Tomás Gómez, ya avanzó en medio de una discusión sobre unos documentos que no ha aportado ningún elemento de cargo. Conoce a los policías porque iban a patrullar y no sabe quiénes iban de paisano fuera de servicio ni qué hacían en el interior de los locales. También dice que nunca vio que se les entregaran sobres.

Todo lo que sabe al respecto es que un compañero le comentó que preparaba sobres pero que no le dijo para quién eran. El testigo señala que tenía un conflicto laboral con Megapark que terminó en su despido y que en medio de esos problemas fue cuando contactaron con ellos los policías del Grupo de Blanqueo.