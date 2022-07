Son expertos en el robo al descuido. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un grupo de carteristas compuesto por un español de 67 años y dos mujeres, una de los Países Bajos, de 24 años y un Bosnia, de 46, como presuntos autores de hasta cinco hurtos en el aeropuerto de Son Sant Joan. Esta banda, de forma coordinada y con gran profesionalidad, tenía como objetivo a turistas extranjeros, sobre todo personas de avanzada edad, que llegaban al aeropuerto en autobuses gestionados por touroperadores. Una vez finalizado su periodo de vacaciones y cuando se disponían a tomar los vuelos de regreso a sus países de origen los ladrones se aproximaban a ellos y les desvalijaban.

Este grupo de carteristas se caracteriza por la gran habilidad de las mujeres para sustraer las carteras de sus víctimas, la mayoría de las cuales las portaban en el bolsillo trasero del pantalón, dándose la circunstancia de que una vez que se habían apoderado del dinero en efectivo, llegaban a dejar la cartera junto a la maleta de sus víctimas. Los investigadores piensan que son muchos los perjudicados que al no haber sufrido la sustracción de sus documentos de viaje y ante el miedo a perder sus vuelos no llegaron a interponer denuncia. No obstante, al citado grupo se les imputan un total de cinco delitos de hurto por los que obtuvieron 2.697 euros y 330 libras. Parte del dinero fue recuperado por los agentes en el momento de la detención. Por parte de la Policía Nacional se ha solicitado a la autoridad judicial una orden de alejamiento de las instalaciones aeroportuarias de Palma, que ha sido concedida.

Mes de junio

Por otra parte, durante el pasado mes de junio, la Policía Nacional realizó control fronterizo al pasaje de 5.477 vuelos, chequeando a un total de 570.108 viajeros, la inmensa mayoría procedente de Reino Unido e Irlanda. En este periodo se denegó la entrada en España a 5 personas, de Reino Unido, Ghana, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Marruecos, por incumplir los requisitos de entrada en el país, por ausencia de visado o superar el tiempo máximo de estancia en territorio Schengen. Por otro lado, se procedió también a la detención de 17 personas, 4 de ellas por reclamación judicial, 3 por delito de hurto, y otras 10 personas por falsificación documental cuando intentaban viajar utilizando pasaportes falsificados de países pertenecientes a la Unión Europea