Detenido de nuevo el acusado de intentar secuestrar a una niña de 10 años en Palma

Tiene más de 30 antecedentes, incumple sistemáticamente las órdenes de alejamiento y es peligroso. A pesar de ello, al ser detenido la respuesta más recurrente del sospechoso fue: «El inspector me tiene manía. Yo no he hecho nada, soy buena persona». Durante todo el proceso, el acusado se negó a facilitar al juzgado un domicilio fijo y teléfono de contacto. El primer día de personación en Vía Alemania no se presentó y fue detenido a escasos metros del domicilio de las niñas. Afortunadamente, la policía estaba allí.