Intento fallido de secuestro en la plaza Pere Garau de Palma. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un hombre, de 40 años y nacionalidad ecuatoriana, acusado de un presunto delito de detención ilegal en grado de tentativa y quebrantamiento de condena. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 28 de diciembre, sobre las 20.50 horas, en las inmediaciones del mercado. Sobre esa hora, dos hermanas, ambas menores de edad, se encontraban caminando por la zona cuando se les acercó un hombre por detrás, cogiendo fuertemente por el brazo a la más pequeña –de 10 años– al tiempo que le decía «Hola. Ven, acércate y ven conmigo».

Las dos niñas se asustaron mucho y la mayor le dijo que se fuera y que iba a llamar a la Policía Nacional. El hombre se quedó inicialmente parado, mientras las menores huían del lugar. En ese momento, el ahora detenido emprendió la marcha tras las niñas profiriendo frases que las menores no pudieron entender. Las dos pequeñas no quisieron girarse por el miedo que sintieron y aceleraron el paso, lo que provocó que un viandante se detuviera para ver que estaba sucediendo. El hombre se disculpó argumentando que se había equivocado pensando que era su sobrina. Las niñas consiguieron mantener una distancia de unos 10 metros, siguiendo el acoso sobre ellas. El acusado no cesaba de mirar fijamente a sus víctimas intimidándolas, a la que vez que decía cosas que no llegaron a entender, huyendo apresuradamente a su domicilio.

Investigación

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación realizando numerosas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y tratar de localizar al hombre. Los agentes comprobaron la veracidad del intento de secuestro de una de las niñas al quedar probado que intentó llevarse a una de ellas a la fuerza cogiéndola por el brazo, consiguiendo la misma zafarse y alejarse del lugar. Las gestiones dieron su fruto y consiguieron identificar al sospechoso en la plaza de las Columnas. Además, tras comprobar su identidad la sala del 091 informó que sobre esa persona pesaba un incumplimiento de orden de alejamiento en vigor sobre su expareja. Acto seguido, se procedió a la detención del mismo.

Tras pasar a disposición judicial, el juez de guardia ordenó su puesta en libertad con cargos dictando una orden de alejamiento de un kilómetro del domicilio de las pequeñas. Lo más llamativo es que el arrestado carece de domicilio fijo en la Isla y que uno de los delitos que se le imputa en la detención era un quebrantamiento de medida cautelar. Aún así, se fijó su puesta en libertad con cargos.

Por otra parte, fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora confirman que el sujeto en cuestión es sospechoso de otros casos y que cuenta con más de 25 antecedentes policiales. El pasado mes de octubre, otra niña, en este caso de cinco años, fue víctima de un intento de secuestro en la calle Caballero d’Asphelt, muy cerca de la calle Aragón, entre las barriadas palmesanas de Son Forteza y Son Oliva. Ambas investigaciones están en marcha.