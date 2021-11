No han pasado ni dos meses desde que una conductora ebria se estrellase contra unas tuberías de gas provocando el desalojo de madrugada de un edificio ubicado en la carretera de la Alcanada, en Alcúdia. El muro contra el que también impactó aún no se ha levantado. Y parte de esa pared que no cedió salvó este domingo a otra mujer que al volante de una furgoneta perdió el control de la misma y estuvo a punto de caer por una altura de casi dos metros.

Los hechos, tal y como informa la Policía Local de Alcúdia, ocurrieron este domingo por la mañana. La conductora, a punto de llegar a la rotonda del puerto comercial, perdió el control de la furgoneta, según fuentes policiales por el exceso de velocidad, y acabó impactando contra parte de un muro que separa la carretera de un edificio residencial. Estado en el que quedó el muro. Noticias relacionadas El accidente de una conductora ebria obliga a desalojar un edificio en Alcúdia Como consecuencia del golpe sufrido, y a pesar de no sufrir lesiones de importancia, la mujer tuvo que ser trasladada hasta un centro hospitalario por una ambulancia que se desplazó hasta el lugar de los hechos.