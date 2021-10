El juzgado archiva la causa contra el supercontagiador de COVID de Manacor

El supercontagiador de COVID de Manacor no lo hizo adrede. El juzgado ha archivado la causa contra el hombre que fue detenido por provocar un macrobrote con 22 personas infectadas, entre ellas tres bebés. Estuvo acusado por un delito de lesiones. El juez de Instrucción número 1 de la ciudad concluye que el investigado desconocía que fue positivo durante cuatro días. El sospechoso fue despedido del Forn Can Tòfol, donde trabajaba desde hacía 14 años, a raíz de lo ocurrido.

Los hechos se remontan a finales del pasado enero. El propietario del horno lo denunció por supuestamente haber contagiado a propósito el virus a varios trabajadores.

La Policía Nacional abrió una investigación y tras recabar diferente información del IB-Salut detuvo al hombre, de 40 años, en abril. El arrestado negó en el programa de televisión Cuatro al día que hubiera actuado a conciencia: «¿Cómo voy a tener intención de contagiar el virus a personas? Es absurdo».

Síntomas

«No hay constancia de que el denunciado supiera que había sido contacto estrecho con un positivo», indica el juez en el auto. El investigado acudió el 25 de enero al centro de salud por síntomas, pero dio negativo en el test de antígenos y no le dijeron que tenía que aislarse. El 28 volvió y le hicieron una PCR. Al día siguiente le comunicaron que dio positivo y le explicaron que tenía que realizar cuarentena hasta el 4 de febrero. La mañana del 29, el hombre comunicó la situación a su empresa y no acudió a trabajar en los días siguientes.

«El contraste entre los hechos relatados en el atestado y el contenido del informe recabado impide considerar indiciariamente que el denunciado, deliberadamente o por imprudencia, rechazara adoptar las medidas de aislamiento, que no se le pautaron hasta el 29 de enero».