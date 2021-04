Giro importante en la investigación del crimen del Secar de la Real

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, con fecha 7 de enero de 2021, entregó en el juzgado el informe final sobre el crimen de Remedios Cortés Cortés, una mujer de 32 años, asesinada en el Secar de la Real, a manos de su expareja. Dicho documento, ha sido trasladado a todas las partes implicadas recientemente y Ultima Hora ha tenido acceso al mismo.

La investigación policial da un giro corpernicano sobre la primera versión que trascendió sobre el violento asesinato. Este es el relato cronológico y la verdad sobre el violento crimen machista que conmocionó a todos.

■ 20.30 horas (3/11/2020)

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional descubre, a través del análisis de los registros telefónicos, que Antonio Cortés Cortés, de 35 años y nacionalidad española, contactó con su expareja sentimental, Remedios Cortés Cortés, de 32 años. En esa llamada, de corta duración, acuerdan quedar en un punto próximo al domicilio de la mujer para hablar de temas relacionados con los hijos que tenían en común.

■ 20.42 horas (3/11/2020)

Se produce una nueva llamada entre ambos. En este caso, de breves segundos. Ambos quedan en el aparcamiento donde se instala de forma habitual la Feria de Abril, en el polígono de Son Rossinyol de Palma, justo en frente de la cárcel.

■ 20.45 horas (3/11/2020)

El vehículo, Seat León de color rojo, del asesino confeso, llega al recinto y da una vuelta por el aparcamiento.

■ 20.48 horas (3/11/2020)

Antonio Cortés recoge a su expareja y ella se introduce dentro del coche. Ambos permanecen en el vehículo durante trece minutos. Durante ese tiempo, Antonio, presuntamente, discute con Remedios, coge un destornillador y le asesta varias puñaladas hasta que la dejó inconsciente. Acto seguido, pensando que estaba muerta, cogió el cuerpo y lo introdujo en el maletero del coche. Durante el forcejeo, el hombre consiguió arrebartarle el móvil a su exmujer.

■ 21.01 horas (3/11/2020)

Antonio, pensando que había matado a su expareja se dirige hasta el Camí de Ca na Verda, ubicado en el Secar de la Real, en Palma, junto al conocido poblado El Hoyo, para enterrar el cuerpo. Durante el trayecto, la mujer consigue recobrar el conocimiento, accede a los asientos traseros e inicia un fuerte forcejeo con su agresor. Éste dio un volantazo y se empotró contra un muro de hormigón. En ese instante, Remedios consiguió salir del coche y abandonar el lugar a la carrera. Antonio, la persiguió, consiguió alcanzarla y la mató golpeándola con una piedra.

■ 22.15 horas (3/11/2020)

El presunto homicida llamó a su familia para comunicar que había sufrido un accidente de tráfico y que en el mismo su pareja había fallecido. «La he liado mucho, la he liado mucho. He tenido un accidente y la Reme está muerta», decía Antonio a sus allegados, visiblemente alterado y muy nervioso. La policía desmonta esta versión.

■ 13.35 horas (4/11/2020)

La comitiva judicial y el Grupo de Homicidios llevaron a cabo la reconstrucción del crimen del Secar de la Real con la presencia del presunto asesino. Antonio, se vino abajo y reconoció parte de los hechos.

Teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género 016

Servei IBDONA 24 horas

971 178 989