Detenidos en Alcúdia dos okupas que atacaron a un hombre al que vendieron un chalet por 2.000 euros

Dos okupas que supuestamente vendieron un chalet de lujo del Port d'Alcúdia por 2.000 euros a un hombre han sido detenidos por la Guardia Civil por agredir al comprador, que no llegó a pagar. Toda la secuencia fue grabada en vídeo por la víctima y en ella se aprecia como la agresora, acompañada de su marido y sus dos hijos, irrumpe por la fuerza en la casa y le ataca con una cizalla.

El adosado había pasado a manos de una entidad bancaria y una señora, de Canarias, lo ocupó ilegalmente. Daniel V., la víctima, atraviesa una difícil situación económica y según contó ayer a Ultima Hora, ella le ofreció quedarse con el inmueble si le abonaba 2.000 euros. El hombre entró a vivir en la casa, pero no pagó la cantidad acordada.

El lunes por la tarde, a las cinco, la 'vendedora' y su marido, acompañado de sus dos hijos de corta edad, se presentaron en el chalet y echaron la puerta abajo. «Rompieron muchas cosas y me gritaron que me fuera de la casa, pero yo me negué. Después, la mujer me atacó con una cizalla. Suerte que lo pude grabar todo con mi móvil, porque antes ya me había amenazado y me había dicho que ocupaba las casas con sus hijos para que no la sacaran, porque son menores. Me soltó: 'Me pego yo misma contra la pared y luego digo que has sido tú y te vas detenido'.

Detención

Daniel denunció el ataque en la Guardia Civil y entre el lunes y el martes fueron detenidos la mujer y su esposo, que luego quedaron en libertad y fueron juzgados en un juicio rápido. El juez dictó una orden de alejamiento de la víctima.

El denunciante asegura que la señora ocupa casas y luego las vende por precios irrisorios a otros okupas. «Yo fui atendido en el PAC de las lesiones que había sufrido y luego me llevaron en ambulancia al hospital de Inca. En un ojo tengo dos fisuras», explicó Daniel, al tiempo que reiteraba: «Menos mal que lo grabé todo».