El mensaje de agradecimiento de un detenido a la Policía de Llucmajor

Un acusado educado. Un mallorquín detenido el pasado martes día 9 de marzo en Llucmajor por varios delitos regresó dos días después al cuartel para agradecer el buen trato que le dispensaron los agentes de la Policía Local que lo arrestaron.

La carta dice textualmente: «Quiero agradecer al cuartel de la Policía Local de Llucmajor y en especial a los policías que por circunstancias de la vida me detuvieron el martes día 9 de marzo de 2021, sobre las diez de la noche. Tanto los policías que me cuidaron y me dieron un trato educado y estuvieron a mi lado por si necesitaba cualquier cosa por los nervios, dado que nunca había estado detenido».

El hombre, en la carta que entregó personalmente en las dependencias policiales, prosigue diciendo: «Estoy muy agradecido por el trato que todos tuvieron conmigo. Que sigan con tan difícil profesión. Les deseo que Dios les dé salud y fuerza para seguir en esta profesión. Muy agradecido. Atentamente, un vecino de Llucmajor».