Quedan libres con cargos y orden de alejamiento los siete detenidos por torturar a un hombre con discapacidad

El perjudicado, organizó a finales de febrero a través de las redes sociales y de la web Mil Anuncios un concurso en el que invitaba a personas desconocidas a cambiar su look y ofrecía entre 500 y 3.000 euros a cambio. «Cambia mi look o destrózalo. Emisión en directo durante 48 horas».

Siete jóvenes, de entre 20 y 30 años y nacionalidad española, se pusieron en contacto con él, crearon un grupo de WhatsApp y el pasado viernes quedaron en un lugar público. Una vez en el domicilio le amenazaron con que, si no cumplía los términos y condiciones del concurso, le denunciarían.

Durante todo el fin de semana mantuvieron secuestrado al hombre, le tatuaron penes en la cara, le cosieron los dedos de los pies y le pegaron la boca con pegamento, entre otras torturas. Las pruebas y castigos continuaron durante todo el fin de semana hasta que el domingo por la mañana la víctima quiso marcharse al no encontrarse bien. El hombre contactó con una amiga por teléfono y la mujer avisó a la Policía Nacional, que detuvo a los siete participantes.

El lunes el hombre con discapacidad intelectual pidió ayuda a través de su perfil de Facebook, con un vídeo de 51 segundos en el que relataba su calvario: «Hola, buenas noches a todas y a todos. Me gustaría pediros ayuda, ¿vale? Urgentemente. Estoy viviendo ahora mismo en un cajero. Mi situación es delicada ya que hice un concurso de 'Cambia mi look' y hubo unas personas que se pasaron conmigo. Me hicieron una serie de burradas», explica en las imágenes a las que ha tenido acceso Ultima Hora.

La víctima, que estaba muy nerviosa y alterada, aseguró este martes que temía por su vida. «Te vamos a enterrar en cal viva como sigas hablando. Te voy a matar, vamos a acabar contigo», son algunas de las amenazas de muerte que recibió en el teléfono móvil el hombre secuestrado en Manacor.