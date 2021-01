Condenado por tercera vez en seis días por vender droga en Magaluf

Hat-trick del senegalés Modou K. No, no es el resumen de un partido de la liga francesa de fútbol, competición trampolín de grandes futbolistas africanos. Modou, de 47 años de edad, no practica, que se sepa, ningún deporte. Se dedicaba a la venta de droga en Magaluf. El martes de la semana pasada fue condenado por partida doble por la Audiencia de Palma a cuatro años y medio de prisión, que conmutó por la expulsión de España durante un plazo de diez años. Este lunes ha regresado a los juzgados, de manera telemática, como el martes pasado.

En este caso en Vía Alemania. El delito, el mismo que días atrás: tráfico de drogas. Y su ámbito de actuación también idéntico: Magaluf. Este lunes respondió por una detención llevada a cabo el 20 de junio de 2018. Los agentes de la Policía Local le intervinieron varias sustancias estupefacientes, entre ellas MDMA y cocaína para ser vendidas a terceros, y algo más de 300 euros en metálico. Cantidad que había conseguido después de hacer varias transacciones de droga con turistas. En las tres ocasiones lo interceptaron en un punto estratégico de Magaluf, la avenida de s´Olivera, a unos cien metros de Punta Ballena

Modou, tal y como hiciese días atrás, admitió los hechos y se conformó con una pena de dos años de prisión.

Esta condena se suma las dos anteriores aceptadas la semana pasada. En ellas el acusado, que en la actualidad reside en la Región de Murcia, dio el visto bueno al acuerdo que llegó su letrada con el ministerio fiscal por el cual será expulsado del territorio nacional durante diez años. El destierro sustituyó a una pena de de cuatro años y medio de prisión. Se libró de la cárcel, pero no del pago de una multa de 2.740 euros.