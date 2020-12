Indignación policial al dejar en libertad al toxicómano que embistió a dos agentes en Son Banya

Estupor e indignación en el seno policial ante la polémica decisión del juez de guardia de dejar en libertad al toxicómano acusado de embestir intencionadamente a dos policías en el poblado de Son Banya.

Según el atestado policial, al que ha tenido acceso Ultima Hora, los agentes estaban prestando servicio de prevención en Son Banya con un vehículo rotulado. En un momento dado vieron a un vehículo circulando por la vía pública saliendo del poblado y le dieron el alto a fin de comprobar si portaba sustancias estupefacientes e interesarse por el motivo por el que no estaba cumpliendo el toque de queda.

Tras identificar al sospechoso, se le interrogó por el motivo por el cual no estaba cumpliendo las medidas sanitarias. El conductor no pudo argumentar ningún motivo o justificación, admitiendo que su residencia está ubicada en Sóller. Tras inspeccionar el vehículo, los funcionarios policiales localizaron una bolsa en cuyo interior había cocaína.

Tras levantar la correspondiente acta de sanción por la droga y por el incumplimiento del toque de queda invitaron al acusado a que abandonara el lugar. El coche patrulla realizó una batida por el interior del poblado y, transcurridos unos tres o cuatro minutos, cuando circulaban por la carretera que da acceso a Son Banya, el vehículo antes interceptado emprendió la marcha a gran velocidad con las luces apagadas de frente hacia el vehículo policial. El toxicómano no dudó en embestir intencionadamente al vehículo oficial impactando en la parte delantera y por le lado del conductor al no tener tiempo de reacción los agentes.

Tras proceder a su arresto, el sospechoso arrojó una tasa de alcohol de 0,70 mg/l. El detenido, al ser interrogado por los motivos de su comportamiento, afirmó: “Al quitarme la raya me han quitado la vida porque no tengo más dinero y por eso lo he hecho”.

Los agentes le imputaron un delito de tentativa de homicidio, daños y otro contra la seguridad del tráfico. A pesar de todo ello, el juez lo dejó en libertad.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) acaba de anunciar en un comunicado de prensa que se personará en la causa.

«Desde el SUP decimos basta ya. No puede salir tan barato agredir a nuestros compañeros. El sábado podrían haber fallecido en este intento de homicidio», añade Manuel Pavón, secretario general del sindicato.

El Sindicato Unificado de Policía se personará en la causa contra esta persona y para ello hemos puesto el caso en manos de nuestro abogado Eduardo Luna, para defender los intereses judiciales de los policías afectados.

«Hoy podemos confirmar, que todo aquel que atente contra un policía, el SUP se personará como acusación particular para que los agresores paguen por ello. Agredir a un policía en este país sale barato, lo que no vamos a consentir es que salga gratis», concluye Pavón.