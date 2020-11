Agresión tránsfoba en Barcelona a una 'influencer' de 19 años

Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Delitos de Odio han abierto una investigación a raíz de la agresión homófoba a una joven transexual de 19 años de Barcelona, ocurrida este viernes por la tarde y que la propia víctima ha relatado en las redes sociales.

La chica, que ha denunciado la agresión ante el Observatorio contra la Homofobia de Barcelona, ha explicado en Instagram que el viernes por la tarde fue agredida por varias personas, que le propinaron puñetazos en la cara y golpes por todo el cuerpo mientras la insultaban por su condición sexual.

Tras tener conocimiento de los hechos, los Mossos d'Esquadra, coordinados con la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, han abierto diligencias para investigar la agresión e identificar a los agresores, según ha explicado la policía catalana a través de su cuenta de Twitter.

La joven, Eva V., es muy activa en las redes sociales. En Instagram tiene más de 96.000 seguidores y su cuenta ha recibido en torno a 654.000 visitas tras denunciar la agresión, que ha generado también unos 26.000 comentarios.

Hoy he salido de casa y nada mas salir, no había andado ni una manzana, me han empezado a gritar ?¡puto travelo! ¡engendro!? y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo. Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, +++ pic.twitter.com/B9A8umtFQe ? eva (@evacasttt) November 20, 2020

Según narra la víctima, la agresión tuvo lugar ayer viernes, cuando «nada más salir» de su casa le empezaron a gritar «¡puto travelo!» y «¡engendro!» y le dieron dos puñetazos en la cara, patadas y golpes por el cuerpo.

«Soy una chica normal de 19 años. Soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos. Tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo», dice la joven en su mensaje en las redes.

La víctima señala que «bastante mal» lo ha pasado en su vida «intentando ser» lo que es «como para que venga alguien» a arrebatárselo, y explica que lleva dos meses viviendo en Barcelona, adonde se mudó «buscando paz» y para disfrutar de sí misma porque lo necesita. «No a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo», subraya.

«Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexual. No me merezco esto. Y desde aquí lo denuncio públicamente», indica la joven, quien concluye: «No más transfobia, por favor, no quiero morir mañana».

La joven ha denunciado la agresión ante el Observatorio contra la Homofobia de Cataluña (OCH), que ha condenado «esta brutal agresión» y se ha puesto a disposición de la víctima.

Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio, ha calificado de «terrible» y «brutal» la paliza a la joven, quien en las redes sociales ha recibido múltiples mensajes de apoyo, entre ellos el del presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, quien ha defendido que «ante el odio y la intolerancia, libertad para ser y vivir cada uno como quiera».

Se da la circunstancia de que la agresión tuvo lugar el Día de la Memoria Trans, que según el citado Observatorio «es una fecha para el recuerdo de todas las personas que han sido asesinadas, vejadas o discriminadas» por su transexualidad.