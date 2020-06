Nuevo homenaje al técnico de ambulancias ahogado en Portals

Layo Guerrero Cañadas era un técnico de ambulancias muy querido y este sábado quedó de nuevo demostrado. El submarinista que murió ahogado cuando practicaba snorkel en Portals Vells recibió este sábado un nuevo homenaje en un partido de fútbol disputado en ses Fontanelles.

Los amigos de Layo saltaron al césped con camisetas en las que habían escrito su nombre y recordaron que el trabajador de ambulancias era también un gran deportista, que disfrutaba jugando a fútbol.

Layo Guerrero acudió con su mujer y su hijo a la playa de Portals Vells a principios de este mes, para pasar una jornada en familia.

Snorkel

En un momento dado, se puso unas máscara de buceo con un tubo y se metió en el agua, para practicar snorkel (submarinismo en superficie). El tiempo fue pasando y como no regresaba su esposa dio la voz de alarma. Ese día buscaron hasta que anocheció, pero no se encontró ni rastro del hombre. El GPS de su reloj lo ubicó en una zona de cuevas submarinas, entre Portals Vells y el faro de Cala Figuera. Al día siguiente, ya con escasas esperanzas de encontrarlo con vida, se montó otro gran dispositivo, que también fue inútil. Hasta el lunes de la semana siguiente no fue localizado su cadáver en el agua.

Su muerte fue toda una conmoción para los técnicos de ambulancias, donde era muy conocido y apreciado. Sus compañeros le homenajearon frente a la sede de ambulancias y luego le rindieron otro tributo en la playa de Portals Vells, donde colocaron velas y flores en su honor. Ayer, Layo tuvo otro homenaje.