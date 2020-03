La policía refuerza el control para proteger a las víctimas de violencia de género

Mayor refuerzo policial de protección a las víctimas de violencia de género durante la aplicación del estado de alarma.

Agentes de la Policia y de la Guardia Civil han establecido mecanismos de supervisión y monotorización de cada caso en seguimiento. En esta última semana no se ha registrado un incremento de los episodios de violencia machista, pero los especialistas no se fían y han incrementado los controles preventivos.

Del mismo modo, fuentes policiales alertan de estafas por internet. Los ciberdelincuentes han intensificado las campañas de phising con el objetivo de hacerse con los datos personales y bancarios de los ciudadanos desde el principio de las crisis sanitaria generada por el COVID-19.

Precauciones

Por este motivo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recomiendan tomar una serie de precauciones para evitar los fraudes on line, tales como evitar abrir documentos y archivos adjuntos sobre el COVID-19 en los correos electrónicos, recelar de solicitudes de datos de salud por internet o no descargar o instalar aplicaciones no oficiales que tengan que ver con el coronavirus. Ante cualquier sospecha deben comunicar los hechos a las entidades bancarias.

Por otro lado, Guardia Civil y Policía Nacional mantienen controles activos permanentes en los puertos y en el aeropuerto de Son Sant Joan. Un total de 474 pasajeros aterrizaron el sábado en Palma, mientras que 1.387 salieron de Mallorca en los distintos vuelos programados.

Respecto a las carreteras de Baleares, se realizaron más de 350 controles de vigilancia para evitar los desplazamientos a las segundas residencias durante el fin de semana.

Los agentes identificaron a más de 4.600 personas y más de 4.000 vehículos. Se trata del mayor despliegue de controles de vigilancia de vehículos realizado en toda la historia de las islas.

Actuaciones

La octava jornada de restricciones transcurrió con relativa tranquilidad y sin incidencias significativas. La Guardia Civil levantó un acta administrativa a una mujer que paseaba a su perro en la zona del faro de Ses Salines junto a su vehículo, con el que se había trasladado desde su residencia en Santanyí.

Los agentes también identificaron a una mujer que paseaba a su perro en un carrito en Costa d’en Blanes, a un kilómetro de su casa.

Por otra parte, la Policía Nacional detuvo a un italiano de 22 años e indocumentado por robar en un super de la calle Aragón de Palma una botella de Martini blanco y unos daditos de salmón ahumado.

Recientemente, los vigilantes de seguridad del establecimiento comercial solicitaron la presencia policial comunicando que tenían detenido a un joven al que habían sorprendido robando y que al ser interceptado trató de darse a la fuga.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 20 horas. Los agentes se personaron en el lugar y se hicieron cargo de la situación. El ladrón había sustraído una botella de Martini blanco y una bolsa de daditos de salmón por un importe de unos 13 euros. A pesar de ser una cantidad ridícula, el hecho de realizar el hurto de los productos de alimentación y bebidas alcohólicas, tratar de darse a la fuga, estar indocumentado y no presentar domicilio fijo, obligó a los policías a proceder a su detención.