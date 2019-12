La defensa recurre la sentencia contra la mujer que mató a Paula Fornés

La defensa de la conductora ebria que mató a Paula Fornés el año pasado en sa Ràpita ha recurrido la sentencia de cuatro años y nueve meses de cárcel. El letrado Miquel Àngel Ordinas considera que no ha quedado acreditado que el permiso de conducir polaco de la acusada sea falso.

El abogado impugnó el contenido del email que envió la Guardia Civil de Tráfico a Madrid y después a Polonia para informar que Renata Gocha no constaba en las bases de datos de permisos. «Esta defensa no ha podido interrogar a la/s persona/s que hizo personalmente la gestión, en consecuencia, someter a contradicción dicha información», señala en el recurso. Los emails, añade el letrado en el escrito, «a diferencia de lo que se afirma en la sentencia recurrida, no han sido sometidos a debate».

La segunda alegación que plantea Ordinas es una supuesta indebida imposición de la pena máxima de cuatro años de prisión. El juez sostiene que la conducta de Renata Gocha «es de extrema gravedad, no solo porque conducía con una tasa de alcohol superior en casi el doble de la delictiva, con un permiso falso y sin seguro de responsabilidad civil, atropellando a Paula y dejando herida a otra chica, sino que también se dio a la fuga incumpliendo las más elementales normas de solidaridad humana».

La defensa apunta que el hecho de conducir sin seguro de responsabilidad civil no puede ser reprochable a la acusada ya que el vehículo era de su marido. El recurso también hace alusión a que no se ha acreditado la conducción temeraria o con incumplimiento de las más elementales normas de circulación, ni antes del atropello ni después. El letrado pide en su escrito que impongan a la mujer la pena mínima de dos años y medio de prisión.