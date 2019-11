Condenada a cuatro años y nueve meses de cárcel la conductora ebria que mató a Paula Fornés

Renata G., la conductora acusada de atropellar mortalmente a Paula Fornés, ha sido condenada a cuatro años y nueve meses de cárcel.

El juez le impone cuatro años por homicidio por imprudencia grave y nueve meses por conducir sin carné y con un permiso falsificado. Además, la mujer deberá abonar una multa de 1.800 euros. La acusada no podrá conducir vehículos a motor por tiempo de seis años, lo que implica la pérdida de la vigencia del permiso. Renata G. indemnizará a los padres y al hermano de la víctima con 173.688 euros.



El titular del juzgado de lo Penal 3 declara probado que el accidente tuvo lugar el 24 de junio sobre las dos menos diez de la madrugada. Renata, de 46 años y origen polaco, conducía ebria el Skoda Fabia de su marido por la avenida Miramar. A la altura del número 117, perdió el control del vehículo «porque iba mirando el teléfono móvil», se salió de la carretera e invadió el carril bici embistiendo a una menor y a Paula Fornés, de 15 años, que murió en el acto.

La conductora se dio a la fuga, pero pudo ser identificada gracias a la colaboración de dos testigos, que circulaban a bordo de un coche en dirección a s’Estanyol. Los dos jóvenes localizaron a la autora del atropello en la plaza de Ses Palmeres cuando intentaba colocar el retrovisor y marcharse. Uno de ellos le quitó las llaves del contacto y la acusada le espetó: «Para cinco segundos que me he despistado con el móvil, no sé lo que ha pasado».

La Policía Local de Campos que acudió al lugar realizó la prueba de alcoholemia a la conductora. «El procedimiento de la prueba de impregnación alcohólica le fue explicado por los agentes. También se le ofreció la prueba de contraste que rehusó. Tras dar positivo fue detenida por la Policía Local, que le leyó sus derechos hasta en tres ocasiones, habiéndolos comprendido la acusada, prueba de ello es que ejerció algunos de ellos», recalca el juez en el fallo.

La sentencia subraya que la conducta Renata es «de extrema gravedad. No solo porque conducía con una tasa de alcohol superior en casi el doble de la delictiva, con un permiso falso y sin seguro de responsabilidad civil, atropellando mortalmente a Paula y dejando herida a otra chica, sino que también se dio a la fuga incumpliendo las más elementales normas de solidaridad humana». El juez de lo Penal 3 apunta que la acusada «es merecedora del máximo reproche que contemplaba el Código Penal al tiempo de los hechos».

Renata G. ingresó en prisión preventiva tras el atropello mortal de Paula y salió después de once días tras pagar 12.000 euros de fianza. La jueza de Instrucción número 3 de Manacor prohibió a la mujer salir de España y conducir vehículos a motor. Desde entonces, la acusada ha acudido cada 15 días a los juzgados a firmar.