El mensaje del asesino de Valga a su exmujer horas antes de matarla: «Deja de ir de víctima»

El autor del triple crimen en Pontevedra envió un mensaje a su exmujer sólo unas horas antes de matarla este pasado lunes, junto a su exsuegra y su excuñada. El presunto asesino utilizó las redes sociales para amenzar a la víctima, según publica La Voz de Galicia.

«Deja de ir de víctima que ya cansas», le escribió José Luis Abet a través de una chat de Facebook. Además, utilizó el muro de Sandra Boqueta para dejarle un extenso mensaje lleno de amenazas y desprecios. «La casa a nombre de tus padres y como me negué a ponerla en el catastro vas y me pides el divorcio y encima no me dejas ver a los niños», le reprochaba el presunto asesino.

Según el Diario de Pontevedra, el autor del triple crimen utilizó la cuenta de uno de sus hijos de una relación anterior para hacerle llegar los mensajes a su exmujer. «A mí no me manchas más mi nombre», son algunas de las frases que contenía el texto.

Horas después de escribir esos mensajes en Facebook, José Luis Abet Lafuente se desplazó a la casa de Carracido, en la parroquia de Cordeiro (Valga), donde vivía Sandra con los hijos de ambos, y utilizó un arma corta para dispararla y acabar con su vida delante de los ojos de sus dos hijos.

Tras acabar con la vida de su ex pareja, el homicida disparó a excuñada y, posteriormente, mató a su ex suegra.