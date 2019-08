Johnny, el joven que presume de estrellar su coche: «Que me quiten lo 'bailao', el cráneo 'reventao'»

«Un día me duró, pero me la gocé. Que me kiten lo bailao. El cráneo reventao». Estas son las palabras de un joven que presumía en sus redes sociales de un aparatoso accidente que tuvo lugar el pasado fin de semana en Lugo. cuando un vehículo de gran cilindrada terminó empotrado contra una valla a tal velocidad que el motor salió despedido y aterrizó sobre el césped de la icónica muralla lucense.

Johnny estrelló su coche contra la muralla y puso en peligro su vida, la de sus acompañanate y la del resto de conductores. Tras el accidente, medios como El Progreso han recogido la reacción del joven, que alardea de lo sucedido en sus redes sociales.

En el vídeo aparece con la cabeza vendada y vestido con el pijama del hospital donde fue trasladado. Unas horas antes, también puede verse en las imágenes, presumía de estrenar coche. Un vehículo que sólo le duró unas horas.

La Policía Local está investigando si participaba en una carrera con otro coche en el momento del accidente. A pesar de que éste fue muy aparatoso, ni el conductor ni el acompañente sufrieron lesiones de consideración.