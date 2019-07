Salif Cissé, el héroe del Arenal : «Cuando vi las llamas no me lo pensé»

S’Arenal cuenta desde este jueves con un héroe. Es de Mali, tiene 42 años y se llama Salif Cissé. A primera hora de este miércoles, cuando terminaba su jornada laboral (trabaja como vigilante de seguridad en el hotel Arcadia) y se dirigía a su domicilio de la calle Manacor de Palma, se jugó el tipo para salvar a varios vecinos afectados por el incendio de la calle Gran i General Consell.

Cissé, como le llaman todos en la zona, donde lleva trabajando desde el año 2002, relató ayer a Ultima Hora cómo llevó a cabo su gesta, de la que habla todo el mundo. «Acabé mi turno, pasadas las 7 de la mañana e iba con un compañero camino a casa. A la altura del hotel Kilimanjaro empezamos a oler a quemado y vimos humo», explicaba ayer junto a sus compañeros de trabajo.

«No me lo pensé»

«Al darnos cuenta de que había llamas, no me lo pensé, salí del coche corriendo y le dije a mi amigo ‘vamos para allá», prosigue. Armado de valor, y tal como quedó reflejado en varios vídeos grabados a pie de calle, trepó por la fachada hasta alcanzar a el piso contiguo donde se produjo el incendio. Allí se encontraban tres personas. Miguel y Jessica, una pareja que reside en esa vivienda, y un hijo de la mujer que quedó gravemente herida. «Primero saqué a la chica. Trepé por la fachada a través de los cables de electricidad. No me dio miedo, los toqué y no daban corriente», confiesa.

Para bajar utilizó una escalera del hotel de enfrente de la finca afectada. Su tarea no acabó ahí. Volvió a subir y se echó a hombros a uno de los varones que seguían estando en peligro, ante la atenta mirada de curiosos que poco a poco se iban congregando en la calle. El otro hombre bajó por su propio pie. Los vecinos no dejaban de repetir que había varios canes en la casa, por lo que Cissé volvió a auparse para salvar también a los animales. «Los cogí uno a uno, no podía bajarlos todos a la vez. Son animales y también había que pensar en ellos», subraya. Su tarea no acabó ahí. Aún tuvo tiempo de vaciar cuatro extintores en la vivienda. Su labor fue aplaudida por los testigos. En ese momento había nacido un héroe.

Afectados

Miguel Moll y Jéssica Prieto a mediodía de este miércoles aún no se podían creer lo que había pasado horas antes. «No eran ni las 7 de la mañana cuando escuché mucho ruido en la casa de al lado, sin percatarme de lo que realmente pasaba», explicaba Miguel, de 23 años. Del ruido pasaron al miedo. «Uno de los hijos de la mujer del piso que ha quedado calcinado saltó de su balcón al nuestro y nos avisó de que su casa se estaba quemando», apuntó.

Para el joven, el capítulo le recordó lo que le ocurrió con siete años. Sufrió en primera persona una explosión en la casa donde vivía. «Estuve seis meses en coma en el hospital de Vall d’Hebrón, así que imagínate el impacto de lo vivido hoy», señaló. Su pareja sentimental, Jéssica, confesaba que aún tenía el «susto en el cuerpo» ya que «nadie está preparado para que le toque vivir algo así». Tras la escena de pánico vividas les tocó conocer el lado bueno de las cosas. El director del hotel Orient de s’Arenal, donde trabaja la joven, nada más conocer lo que había sucedido, le ofreció a ella y su chico una habitación del establecimiento. «Estamos muy agradecidos, aquí no podemos quedarnos estando como está el piso», sentencian.