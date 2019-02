El enfermero acuchillado: «Me gritaron que les diera el dinero y luego me asestaron tres puñaladas»

«No sé si solo era un atracador o iba acompañado. Lo que recuerdo es que me golpearon por la espalda y me pidieron el dinero. Contesté que no llevaba nada y me lo volvieron a repetir. Después me apuñalaron tres veces». Hugo B. T., el joven de Inca acuchillado el jueves durante un atraco, concedió este viernes una entrevista a Ultima Hora.

El joven mallorquín, de 27 años, fue un conocido nadador y ahora es enfermero en el hospital de Inca. Esa noche, regresaba a casa y cuando estaba en la calle Sol fue atacado desde atrás, a traición: «Menos mal que llevaba ropa de invierno porque hacía frío. Las cuchilladas, afortunadamente, no fueron profundas quizás por este motivo, por la ropa gruesa que llevaba».

El primer golpe provocó que el muchacho se retorciera y cuando se volvió a incorporar la misma voz, en castellano, le exigió: «La cartera, el dinero». Lo siguiente que recuerda Hugo, que reconoce que fue una experiencia traumática, es que le clavaron un objeto punzante en el vientre: «No sé ni si era un cuchillo grande o pequeño, porque empecé a correr y vi que estaba sangrando. Luego entendí que me habían apuñalado varias veces. Conseguí llegar a mi casa, y desde allí llamé al 061 pidiendo ayuda».

Hasta la casa acudieron policías locales y guardias civiles. Estos últimos, finalmente, se hicieron cargo de la investigación y buscaron en las calles colindantes a los sospechosos. Los sanitarios de una ambulancia lo atendieron in situ, en su casa, y lo acompañaron luego al hospital. Paradójicamente, su lugar de trabajo. «Afortunadamente, las heridas no eran muy profundas, así que hoy ya me han dado el alta y he podido volver a mi casa. Eso sí, ha sido un susto tremendo. No lo olvidaré nunca».