Pocas esperanzas de hallar con vida al futbolista Sala

Los miembros del equipo de rescate dijeron este miércoles que prácticamente no hay posibilidades de encontrar con vida al futbolista argentino Emiliano Sala en las aguas que separan a Inglaterra y Francia, más de 36 horas después de que desapareció la avioneta ligera en la que volaba.

Los equipos de rescate revisaron imágenes satelitales y datos de los teléfonos móviles, mientras que cuatro aviones rastrearon las aguas frente a la isla de Alderney, donde se habían detectado restos no identificados. Sin embargo, suspendieron su búsqueda por la noche tras no encontrar indicios del avión perdido después de nueve horas.

«Estamos buscando algo que no esperamos encontrar», dijo a Reuters más temprano John Fitzgerald, jefe del equipo de búsqueda aérea de las Islas del Canal. «Si hay algo en la superficie creo que lo habríamos encontrado en la primera noche, porque las condiciones climáticas eran realmente buenas», agregó.

El jugador argentino de 28 años viajaba el lunes desde Nantes, en el oeste de Francia, hacia Cardiff tras una transferencia récord para el club galés de unos 17 millones de euros (19 millones de dólares), después de marcar 12 goles para la escuadra francesa esta temporada.

En un mensaje de voz, que según el periódico argentino Clarín fue autentificado por el padre del jugador, Emiliano Sala mostró sus dudas sobre la seguridad del vuelo y dijo que la avioneta «parece que se está por caer a pedazos».

«Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar (...) Papá, qué miedo que tengo», afirmó.

Los controladores de tráfico aéreo guiaron a los rescatistas a lo largo del recorrido realizado por la avioneta antes de desaparecer de las pantallas del radar a unos 600 metros de altitud, indicó Fitzgerald.

Los aficionados del Cardiff City improvisaron un homenaje junto a su estadio por un jugador al que apenas conocían, pero del que esperaban mucho. En Nantes, los hinchas depositaron flores amarillas y portaron las bufandas del equipo en el centro de la ciudad.

Medios británicos citaron el miércoles al presidente del Cardiff City, Mehmet Dalman, quien dijo que el club no organizó el viaje de Sala. «Lo declinó e hizo sus propios preparativos», aseguró.