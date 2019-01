Emiliano Sala, el futbolista argentino desaparecido: «¡Qué miedo que tengo!»

El futbolista argentino Emiliano Sala, recientemente fichado por el Cardiff y en paradero desconocido desde que desapareciera la avioneta en la que viajaba sobrevolando el Canal de la Mancha, sintió miedo al subirse a la aeronave, como consta en un mensaje de audio en el que afirmó: «¡Qué miedo que tengo!».

Así consta en un audio que Emiliano Sala grabó desde la misma avioneta y que ha sido difundido por medios argentinos, coincidiendo con la noticia de su desaparición, una noticia que ha golpeado a todo el mundo del fútbol, especialmente a aquellos que en alguna ocasión compartieron vestuario con el ariete de Rosario.

En este mensaje, Sala se muestra alarmado por el estado del avión que debía transportarle desde Nantes, donde militaba antes de su fichaje por el equipo de la capital galesa. «Parece que se está por caer a pedazos», dice, refiriéndose al avión.

El futbolista Emiliano Sala mandó un audio antes de despegar en el que aseguraba tener miedo https://t.co/Pu1uIDYG8N pic.twitter.com/oy5cyKLTX4 — Deportes en RTVE (@deportes_rtve) 23 de enero de 2019

«Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar», afirma.

«Escasas» probabilidades

Aunque son muchas las oraciones en el pueblo de Emiliano Sala en Argentina, la policía de Guernsey, isla cercana a donde se cree que desapareció la avioneta en la que viajaba el jugador italiano del Cardiff City Emiliano Sala, son «escasas» si aterrizó sobre el agua.

La policía, a través de redes sociales, comunicó que en el transcurso de quince horas de búsqueda del jugador del Cardiff City se han encontrado varios objetos flotando en el agua, pero que no han podido confirmar que pertenezcan a la avioneta extraviada.

Sala y un piloto viajaban desde Francia a las islas británicas cuando se perdió la comunicación con la aeronave en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha, una hora después de su despegue. «Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia son, en este punto, escasas», apuntaron.

Además, confirmaron que las operaciones de búsqueda se suspendieron por la noche y que continúan este miércoles con las primeras luces del día.