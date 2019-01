Denuncian la desaparición de los tres tripulantes de un velero que zarpó de Palma

La Guardia Civil y la Policía Nacional están investigando la desaparición de los tres tripulantes de un velero que zarpó el 5 de enero del puerto de Palma para realizar una travesía por el Mediterráneo y de los que no se ha vuelto a tener noticias durante estos trece días. Sus familiares han denunciado el caso y piden a las autoridades que agilicen la búsqueda.

Álvaro Aguirre Presa, de 67 años; Antonio Pérez Carrasco, de 66, y Fernando Mogica Muñoz, de 48, son amigos y residían en Alicante. Decidieron navegar por el Mediterráneo y eligieron Palma como punto de arranque de su viaje.

El día 3 de enero hay constancia de que se alojaron en un hotel cerca del Club de Mar y al día siguiente alquilaron el velero Dream Land. El día 5, a primera hora, los tres tripulantes zarparon. Al parecer, había temporal en la zona norte. En un primer momento se pensó que su destino era Italia, pero finalmente se averiguó que se dirigían a Eivissa. Uno de ellos se dejó el teléfono móvil en casa, pero los aparatos de los otros marineros dejaron de estar operativos y sus familiares no pudieron contactar con ellos.

Álvaro Aguirre Arroyo, el hijo del jubilado del mismo nombre, fue el primer familiar en presentar denuncia, ante la ausencia de noticias de su progenitor. El caso pasó a la Guardia Civil de Palma y después a la de Eivissa, aunque también está investigando la Policía Nacional de Alicante.

Arroyo, en declaraciones este viernes a Ultima Hora, se quejó de que pasaban los días «y parece que los investigadores no hacen nada por encontrar a estas tres personas». El hombre considera muy extraño que su padre, durante estas casi dos semanas, no se haya puesto en contacto con ellos. La compañera sentimental de Fernando Mogica también ha presentado una denuncia por desaparición en la Policía Nacional de Alicante y aseguró que tenía conocimiento de que los tres amigos se alojaron «en el hotel Horizonte de Palma el día 3 de este mes». La mujer añadió que su novio nunca se había ausentado sin avisar, por lo que considera preocupante su desaparición.

El dueño de la empresa que alquiló el velero a los tres amigos también ha acudido a la Jefatura de Policía de Palma, para denunciar que el día 17, tal y como estaba acordado, no le devolvieron el velero. El empresario no cree que pudieran sufrir un accidente en el mar y en la denuncia se sostiene que podrían haberse «quedado» con la embarcación. El hijo de Álvaro Aguirre explicó este viernes a este diario que «esto es una animalada. No es cierto. Les tiene que haber pasado algo y queremos que los encuentren».