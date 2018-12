Son Espases cedió una sala para las familias gitanas que 'okupan' con colchones una planta entera

El hospital de Son Espases asegura que llegó a una acuerdo con el patriarca del clan para que familias gitanas que tienen un familiar ingresado en el centro ocuparan una sala en la que podían instalar colchones para pernoctar. Pero, las familias han acabado ocupando una planta entera, provocando molestias a otros pacientes y usuarios.

Fuentes hospitalarias negaron tener conocimiento de que hubieran llevado a la sala ollas, neveras, juguetes y otros utensilios. Sin embargo, este diario pudo comprobar que sí habían llevado todo esto, además de un horno para cocinar. Todo esto al tiempo que ha aumentado el número de personas que 'okupan' la planta al acercarse la Nochebuena.

Desde el hospital señalan que optaron por la cesión de la sala para evitar mayores problemas, con la condición de que no formaran ruido y la prohibición expresa de que los niños se quedaran allí por la noche.

Con respecto a la posibilidad de echar a las familias gitanas de la planta, las mismas fuentes señalaron que el hospital no puede hacerlo, que tendría que intervenir en ese caso la Policía Nacional.

En la mañana de este lunes, fueron varios los familiares de pacientes hospitalizados que se han puesto en contacto con este diario para denunciar la «lamentable y penosa situación».