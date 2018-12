Familias gitanas 'okupan' con colchones una planta de Son Espases

Más de medio centenar de personas, todas ellas de etnia gitana, han 'okupado' literalmente la planta 0 (hospitalización módulos P-O) del Hospital Universitario de Son Espases. Lo han hecho llenando de colchones, ollas, neveras, comida, juguetes y ropa las zonas comunes del recinto hospitalario y provocando graves molestias al resto de pacientes.

Desde hace unos días, la multitud se apoderó de las instalaciones donde permanecen las 24 horas sin que los servicios de seguridad puedan hacer nada para impedirlo. Las quejas no se han hecho esperar. En la mañana de este lunes, han sido varios los familiares de pacientes hospitalizados que se han puesto en contacto con este diario para denunciar la «lamentable y penosa situación».

«Tengo a mi mujer ingresada y esta situación es insostenible. Ruido a todas horas, gente gritando y niños jugando por los pasillos descalzos. No puedes decirles nada porque son más de 50 y te metes en un lío. De hecho, hemos acudido al personal de seguridad y no hacen nada. Les tienen miedo y ni se acercan. En esta planta hay mucha gente enferma y parece mentira que la dirección del hospital no haga nada. Queremos hacer una denuncia pública y que todo el mundo se entere de lo que está pasando aquí», apunta Juan Antonio.

Por su parte, un equipo de Ultima Hora se ha desplazado hasta el hospital y ha podido constatar la veracidad de los hechos denunciados. Es más, con motivo de la celebración de la Nochebuena el número de personas que 'okupan' la planta 0 del hospital está aumentado. Bandejas de comida, ollas, sartenes e incluso un horno para cocinar ya está instalado en una de las salas de descanso.