Madre Alberta no pidió permiso para la prueba en la que murió una alumna

El colegio Madre Alberta no pidió permiso al Ayuntamiento de Palma para llevar a cabo la actividad como prueba deportiva en la que murió arrollada una alumna en 2017.

La acusación particular pretende acreditar que no se tramitó como prueba deportiva con todas las medidas de seguridad correspondientes, aunque las defensas consideran que no era necesario ya que se trataba de una práctica habitual.

El atropello ocurrió el 26 de abril de 2017. El grupo de 3º de ESO al que pertenecía la joven estaba ese día con dos profesores. Los estudiantes tenían que realizar una prueba cronometrada de orientación en un bosque junto al colegio.

La estudiante salió para cruzar la calle y fue arrollada por un taxi. La chica murió al cabo de un mes en el hospital.